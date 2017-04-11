Знаменитая фигуристка Мао Асада завершила карьеру

Известная японская фигуристка Мао Асада объявила о завершении своей спортивной карьеры. 26-летняя спортсменка написала в своем блоге, что у нее закончились силы для того, чтобы продолжать выступления.

"Это может показаться внезапным, но сегодня я, Мао Асада, приняла решение о завершении карьеры фигуристки, – написала фигуристка. – Я уверена, что до сегодняшнего дня смогла заниматься фигурным катанием и столько всего преодолеть именно благодаря всем тем, кто горячо поддерживал меня".

Асада – серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года, трехкратная чемпионка мира и вторая в истории четырехкратная победительница финалов Гран-при.

После Олимпиады в Сочи, где Асада оказалась лишь шестой из-за провального выступления в короткой программе, Мао решила взять паузу в карьере, но уже через год вновь вышла на лед. Однако триумфальным ее возвращение не стало. Ни на одном серьезном соревновании она так и не смогла продемонстрировать высоких результатов.