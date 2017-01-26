Значки на миллион: как известные спортсмены зарабатывают на своем имени

Сегодня, 10:32

Болид Шумахера на эксклюзивных часах, Болт разрекламировал позу из танца, у Леброна корона по статусу, Уильямс создала дизайнерский бренд, а Бэйл судился с Бибером

Гарет Бейл сделал свое празднование голов именным знаком. Фото realmadrid.com
Гарет Бейл сделал свое празднование голов именным знаком. Фото realmadrid.com

Спортивная жизнь не вечна, и еще рассекая по полям, дорожкам и залам, многие атлеты задумываются о собственном бизнесе.

А торговая марка подразумевает и собственный логотип, который есть практически у всех уважающих себя звезд современности.

В Украине им разжились теннисист Александр Долгополов и футболист Евгений Коноплянка.

Такой именной значок, "поставленный" на обувь, одежду, технику и даже лекарства, впоследствии приносит миллионы.

Например, в 2013-м, спустя 10 лет после завершения карьеры баскетболиста, Майкл Джордан заработал на именных кроссовках, разработанных с Nike, $90 млн! А в феврале 2014-го новую модель Air Jordan сметали с полок - $35 млн выручка за 1-й день продаж!

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Усейн Болт, Криштиану Роналду, Евгений Коноплянка, Михаэль Шумахер, Мэнни Пакьяо, Александр Долгополов, Роджер Федерер, Венус Уильямс, Мохаммед Али, Леброн Джеймс, Майкл Джордан, Гарет Бейл, Ана Иванович, Мо Фара, Деррик Роуз

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Авторы:

Катерина Макаревская, Павлова Елена

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