Значки на миллион: как известные спортсмены зарабатывают на своем имени

Болид Шумахера на эксклюзивных часах, Болт разрекламировал позу из танца, у Леброна корона по статусу, Уильямс создала дизайнерский бренд, а Бэйл судился с Бибером

Спортивная жизнь не вечна, и еще рассекая по полям, дорожкам и залам, многие атлеты задумываются о собственном бизнесе.

А торговая марка подразумевает и собственный логотип, который есть практически у всех уважающих себя звезд современности.

В Украине им разжились теннисист Александр Долгополов и футболист Евгений Коноплянка.

Такой именной значок, "поставленный" на обувь, одежду, технику и даже лекарства, впоследствии приносит миллионы.

Например, в 2013-м, спустя 10 лет после завершения карьеры баскетболиста, Майкл Джордан заработал на именных кроссовках, разработанных с Nike, $90 млн! А в феврале 2014-го новую модель Air Jordan сметали с полок - $35 млн выручка за 1-й день продаж!