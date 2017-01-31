Зимняя Универсиада-2017: таблица медалей на 31 января
Украинские спортсмены завоевали уже четыре награды
В казахстанском городе Алматы (Казахстан) проходит 28-я Всемирная зимняя Универсиада. Во вторник, 31 января, украинская команда завоевала две награды.
На пьедестал поднимались – биатлонистка Надежда Белкина ("бронза") и сноубордист Александр Белинский ("бронза").
Таблица медалей на 31 января:
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