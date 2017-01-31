Зимняя Универсиада-2017: таблица медалей на 31 января

Сегодня, 13:51

Украинские спортсмены завоевали уже четыре награды

Надежда Белкина на пьедестале почета. Фото Twitter
Надежда Белкина на пьедестале почета. Фото Twitter

В казахстанском городе Алматы (Казахстан) проходит 28-я Всемирная зимняя Универсиада. Во вторник, 31 января, украинская команда завоевала две награды.

На пьедестал поднимались – биатлонистка Надежда Белкина ("бронза") и сноубордист Александр Белинский ("бронза").

Таблица медалей на 31 января:

СтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1 Россия 8 7 2 17
2 Казахстан 2 2 4 8
3 Китай 2 1 2 5
3 Польша 2 1 2 5
5 Италия 2 0 0 2
6 Франция 1 0 1 2
7 Япония 0 2 1 3
8 Украина 0 1 3 4
9 Беларусь 0 1 0 1
9 Финляндия 0 1 0 1
9 США 0 1 0 1
12 Армения 0 0 1 1
12 Австрия 0 0 1 1
Универсиада

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Источник:

Сегодня|Спорт

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