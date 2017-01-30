Зимняя Универсиада-2017: таблица медалей на 30 января

Сегодня, 21:16

Украинские спортсмены завоевали две награды

Церемония открытия Универсиады. Фото almaty2017.com
Церемония открытия Универсиады. Фото almaty2017.com

В казахстанском городе Алматы (Казахстан) проходит 28-я Всемирная зимняя Универсиада. В первый день медальных соревнований наша команда завоевала две награды. На пьедестал поднимались сноубордисты – Аннамари Данча ("серебро"), Александр Белинский ("бронза").

Таблица медалей на 30 января:

СтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1 Россия 4 4 1 9
2 Китай 2 0 1 3
3 Польша 1 0 1 2
4 Италия 1 0 0 0
5 Украина 0 1 1 2
6 Казахстан 0 1 2 3
7 Беларусь 0 1 0 1
7 Финляндия 0 1 0 1
9 Франция 0 0 1 1
9 Япония 0 0 1 1

Универсиада

Вы сейчас просматриваете новость "Зимняя Универсиада-2017: таблица медалей на 30 января". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Серебряная медаль украинской сноубордистки. Фото Facebook

Украинцы завоевали две медали на зимней Универсиаде

Сегодня, 20:43

"Серебро" взяла Аннамари Данча, "бронзу" выиграл Александр Белинский

Биатлон

Универсиада-2017 стартует 31 января. Фото AFP

Универсиада-2017: расписание биатлонных гонок и состав сборной Украины

26 Января, 10:40

На соревнования в Казахстан отправятся 15 украинских биатлонистов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования