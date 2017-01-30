Зимняя Универсиада-2017: таблица медалей на 30 января
Украинские спортсмены завоевали две награды
В казахстанском городе Алматы (Казахстан) проходит 28-я Всемирная зимняя Универсиада. В первый день медальных соревнований наша команда завоевала две награды. На пьедестал поднимались сноубордисты – Аннамари Данча ("серебро"), Александр Белинский ("бронза").
Таблица медалей на 30 января:
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