Зимняя Универсиада-2017: таблица медалей на 30 января

В казахстанском городе Алматы (Казахстан) проходит 28-я Всемирная зимняя Универсиада. В первый день медальных соревнований наша команда завоевала две награды. На пьедестал поднимались сноубордисты – Аннамари Данча ("серебро"), Александр Белинский ("бронза").

Таблица медалей на 30 января: