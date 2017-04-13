Женская сборная Японии по волейболу тренируется с роботами

Машина представляет собой три пары рук, передвигающихся над сеткой

В женской сборной Японии по волейболу используют робота для тренировки спортсменок.

Машина представляет собой три пары рук, передвигающихся над сеткой, и препятствующих ударам волейболисток. Таким образом, робот имитирует блок, который ставится обороняющейся командой. Тренеры управляют машиной удаленно.

Сообщается, что аппарат использовался на нескольких тренировках женской сборной Японии. Искусственный блок способен развивать скорость до 3,7 метра в секунду, что значительно превышает возможности человека.