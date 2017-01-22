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Женская сборная Украины поднялась на третье место в Кубке наций http://www.segodnya.ua/img/article/7906/21_main.1485101797.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/21_tn.1485101797.jpg Другие Наши биатлонистки удерживают третье место в зачете эстафет

Женская сборная Украины поднялась на третье место в Кубке наций

Сегодня, 18:16

Наши биатлонистки удерживают третье место в зачете эстафет

Фото AFP
Фото AFP

В Антхольце шестой этап Кубка мира по биатлону завершился женской эстафетой. Победила сборная Германии, второй стала команда Франции, третьей – Италии. Украинская команда заняла четвертое место.

В Кубке наций женская сборная Украины (3749 очков) сместила с третьего места команду Чехии (3618). Лидерство укрепила сборная Германии (4519) и опережает команду Франции на 70 очков.

В зачете эстафет сборная Украины укрепилась на третьем месте (134), опережая Норвегию, идущую четвертой, на 16 очков и уступая 28 очков, Франции, занимающей второе место. Возглавляет зачет Германия (180), выигравшая все три гонки сезона.
биатлон, Кубок мира по биатлону, сборная Украины по биатлону

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