Женская сборная Украины поднялась на третье место в Кубке наций

Наши биатлонистки удерживают третье место в зачете эстафет

В Антхольце шестой этап Кубка мира по биатлону завершился женской эстафетой. Победила сборная Германии, второй стала команда Франции, третьей – Италии. Украинская команда заняла четвертое место.

В Кубке наций женская сборная Украины (3749 очков) сместила с третьего места команду Чехии (3618). Лидерство укрепила сборная Германии (4519) и опережает команду Франции на 70 очков.

В зачете эстафет сборная Украины укрепилась на третьем месте (134), опережая Норвегию, идущую четвертой, на 16 очков и уступая 28 очков, Франции, занимающей второе место. Возглавляет зачет Германия (180), выигравшая все три гонки сезона.