Юлия Паратова: "Медаль Олимпиады-2012 еще не получила"

Тяжелоатлетка Юлия Паратова стала бронзовым призером ОИ-2012 в категории до 53 кг после того, как в следствии расследования махинаций с допинг-тестами были дисквалификацированы сразу две медалистки – казашка Зульфия Чиншанло и молдованка Кристина Йову.



- В списках я уже третья, но медаль еще не получила. Обещают вернуть, когда закончат все судебные процессы по поводу дисквалификации и разберутся со всеми документами, – говорит Юлия.

За третье место украинским спортсменам в Лондоне полагалось $50 000. На вопрос, получит ли Юлия призовые, спортсменка ответила: "Даже не знаю. Тренер узнавал, что какую-то стипендию дадут, но на счет премии ничего не могу сказать. Если честно, думаю, что навряд ли. Я сейчас нахожусь дома после операции на двух коленях. С тренером созваниваюсь, но лично еще ни с кем не встречалась и не обсуждала этот вопрос".

