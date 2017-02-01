Юлия Паратова: "Медаль Олимпиады-2012 еще не получила"

Сегодня, 16:27

Наша спортсменка должна получить "бронзу" после дисквалификации соперниц

Юлия Паратова в Рио-2016. Фото НОК
Юлия Паратова в Рио-2016. Фото НОК

Тяжелоатлетка Юлия Паратова стала бронзовым призером ОИ-2012 в категории до 53 кг после того, как в следствии расследования махинаций с допинг-тестами были дисквалификацированы сразу две медалистки – казашка Зульфия Чиншанло и молдованка Кристина Йову.

- В списках я уже третья, но медаль еще не получила. Обещают вернуть, когда закончат все судебные процессы по поводу дисквалификации и разберутся со всеми документами, – говорит Юлия.

За третье место украинским спортсменам в Лондоне полагалось $50 000. На вопрос, получит ли Юлия призовые, спортсменка ответила: "Даже не знаю. Тренер узнавал, что какую-то стипендию дадут, но на счет премии ничего не могу сказать. Если честно, думаю, что навряд ли. Я сейчас нахожусь дома после операции на двух коленях. С тренером созваниваюсь, но лично еще ни с кем не встречалась и не обсуждала этот вопрос".
Олимпиада-2012, тяжелая атлетика, Юлия Паратова

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Автор:

Катерина Макаревская

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