Юлия Джима заняла десятое место в масс-старте Кубка мира
Впервые в карьере победу на этапе КМ праздновала немка Надин Хорхлер
В Антхольц-Антерсельве прошел женский масс-старт в рамках этапа Кубка мира по биатлону. Украину здесь представляла лишь Юлия Джима.
Увы, нашей биатлонистке не удалось включиться в борьбу за пьедестал. С тремя промахами Джима финишировала лишь на десятом месте.
А победу неожиданно для всех одержала немка Надин Хорхлер. Уйдя с последнего огневого рубежа за спиной Коукаловой, Надин не только не отстала от именитой соперницы, но и перед финишем обогнала ее. Коукалова так увлеклась соперничеством с Хорхлер, что у нее потом не хватило сил защитить и второе место, от резко прибавлявшей Дальмайер.
Результаты масс-старта:
1. Надин Хорхлер – 36.11,5 (0+0+0+0)
2. Лаура Далмайер – +3,1 (1+0+0+2)
3. Габриэла Коукалова – +8,0 (1+1+0+0)
...
10. Юлия Джима – +32,0 (1+1+0+1)
Another great LIVE #biathlon moment: https://t.co/etzcAX5WcR #ANT17 pic.twitter.com/tPsuLOI0LJ— IBU World Cup (@IBU_WC) 21 января 2017 г.
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