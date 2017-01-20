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Япония выделила Украине грант на покупку оборудования для гимнастов http://www.segodnya.ua/img/article/7903/18_main.1484934811.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/18_tn.1484934811.jpg Другие Средства пойдут на помощь в развитии украинской спортивной и художественной гимнастики

Япония выделила Украине грант на покупку оборудования для гимнастов

Сегодня, 19:53

Средства пойдут на помощь в развитии украинской спортивной и художественной гимнастики

Фото dsmsu.gov.ua
Фото dsmsu.gov.ua

20 января в резиденции Посла Японии в Украине, в рамках программы безвозмездной помощи Правительства Японии "КУСАНОНЕ", состоялась церемония подписания грантовых соглашений на закупку оборудования для украинских гимнастов.

В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Сумме, руководители НОК Украины, а также Олимпийский чемпион и серебряный призер Олимпийских игр 2016 Олег Верняев и его личный тренер, вице-президент Украинской Федерации гимнастики Геннадий Сартинский и призерка чемпионата мира, участница Олимпиады в Рио Виктория Мазур.

Общий бюджет грантовой поддержки составляет 74 470 долларов. Данные средства будут использованы на приобретение спортивного оборудования для женской и мужской спортивной гимнастики – это набор параллельных и разновысоких брусьев, набор для опорного прыжка и гимнастический конь. Также будет закуплено мини-автобус для сборной по художественной гимнастике.
художественная гимнастика, спортивная гимнастика

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Источник:

Министерство молодежи и спорта Украины

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