Японец Иппэй Ватанабэ побил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом

Сегодня, 10:40

Он стал первым пловцом выплывшим из 2 минут 7 секунд

Рекордсмен Иппэй Ватанабэ. Фото Twitter
Рекордсмен Иппэй Ватанабэ. Фото Twitter

Японский пловец Иппэй Ватанабэ побил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом в 50-метровом бассейне на турнире в Токио.

В воскресенье 19-летний Ватанабе проплыл дистанцию за 2 минуты 6,67 секунды, став первым выплывшим из 2 минут 7 секунд.

Прежний мировой рекорд на данной дистанции принадлежал японцу Акихиро Ямагучи (2.07,01) и был установлен в сентябре 2012 года.
рекорд, плавание

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Р-спорт

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