Все допинг-пробы чемпионата мира-2009 по легкой атлетике перепроверят

Вчера, 20:40

Украинские спортсмены на чемпионате мира-2009 не завоевали ни одной медали

Допинг-пробы, взятые на чемпионате мира 2009 года, перепроверят
Допинг-пробы, взятые на чемпионате мира 2009 года, перепроверят

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила намерение перепроверить допинг-пробы спортсменов, взятые во время чемпионата мира 2009 года в Берлине.

"В общей сложности уже 28 атлетов, включая четырех золотых медалистов, выступавших на чемпионате мира 2009 года в Берлине, были дисквалифицированы в результате антидопингового расследования, инициированного IAAF. В 2013 году IAAF повторно проанализировала ряд образцов с ЧМ-2009, в результате чего были обнаружены три положительные пробы. Мы хотим провести окончательные тестирования оставшихся сохраненных образцов с использованием самых последних технологий и аналитических методов, и у нас для этого есть время до 2019 года согласно всемирному антидопинговому кодексу", – говорится в сообщении IAAF.

Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный серией фильмов о допинге в российском спорте, сообщил, что IAAF проведет перепроверку допинг-проб по запросу Немецкой федерации легкой атлетики. При этом не были указаны даты, в которые будет проведена проверка и оглашены результаты.

В среду стало известно, что россиянка Татьяна Лебедева была лишена двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в прыжках в длину и в тройном прыжке по результатам перепроверки допинг-пробы. На чемпионате мира в Берлине Лебедева завоевала серебро в прыжках в длину.

Украинские спортсмены на чемпионате мира-2009 не завоевали ни одной медали.
легкая атлетика, допинг

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Источник:

РСпорт

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