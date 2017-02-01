Во время гонки кенгуру прыгнул на голову велосипедисту (видео)

Сегодня, 10:26

После столкновения животное убежало, а спортсмен продолжил соревнования


В Австралии во время велогонки кенгуру напал на участника соревнований. Камера одного из гонщиков зафиксировала, как животное появилось на краю дороги и неожиданно прыгнуло на другую сторону, ударив по шлему велосипедиста. После столкновения кенгуру убежало, а спортсмен продолжил гонку.

Напомним, что на днях в Штатах велосипедист чудом спасся от падения с моста, ухватившись за ограждение.
велогонщик, кенгуру, Велоспорт

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Источник:

Eurosport

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