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Викторина: узнай автора по названию книги

Сегодня, 09:27

Великие спортсмены зачастую становятся и отличными писателями

Фото elearningindustry.com
Фото elearningindustry.com

Почти каждый известный спортсмен считает своим долгом выпустить автобиографию или книгу с советами.

Цель у каждого своя. Кто-то хочет донести читателям свои идеи, кто-то приоткрывает занавес со своей личной жизни, кто-то просто зарабатывает деньги.

Примите участие в нашей викторине и угадайте, перу какого спортсмена принадлежит заданная книга.

 
футбол, книга, теннис, бокс, братья Кличко, Валерий Лобановский, Ронда Роузи

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Источник:

Сегодня|Спорт

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