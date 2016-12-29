Викторина: узнай автора по названию книги
Великие спортсмены зачастую становятся и отличными писателями
Почти каждый известный спортсмен считает своим долгом выпустить автобиографию или книгу с советами.
Цель у каждого своя. Кто-то хочет донести читателям свои идеи, кто-то приоткрывает занавес со своей личной жизни, кто-то просто зарабатывает деньги.
Примите участие в нашей викторине и угадайте, перу какого спортсмена принадлежит заданная книга.
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