Викторина: узнай автора по названию книги

Почти каждый известный спортсмен считает своим долгом выпустить автобиографию или книгу с советами.

Цель у каждого своя. Кто-то хочет донести читателям свои идеи, кто-то приоткрывает занавес со своей личной жизни, кто-то просто зарабатывает деньги.

Примите участие в нашей викторине и угадайте, перу какого спортсмена принадлежит заданная книга.