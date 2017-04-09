Верняев выиграл общий зачет Кубка мира по многоборью
Лучший спортсмен Украины выиграл этапы в Штутгарте и Лондоне, а в Ньюарке был вторым
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев выиграл последний этап Кубка мира по многоборью и стал победителем общего зачета сезона.
В Лондоне на знаменитой "О2 Арене" Верянев завоевал "золото" и набрал за свои выступления 83.864.
Лучший спортсмен Украины брал медали на каждом из этапов Кубка мира – был вторым в американском Ньюарке и первым в немецком Штутгарте.
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