Великие возвращения спортсменов: Пакьяо в деле ради Флойда, танцоры – ради мести, Верон – ради стадиона

Ай да молодец бразилец Фелипе Масса! Как трогательно объявил 35-летний автогонщик, что уйдет из Формулы-1 в конце 2016 года, как красиво прощался с каждой трассой и плакал в родной Бразилии, не сумев завершить гонку. А потом взял и вернулся в строй спустя всего полтора месяца в тот самый "Уильямс", где по нему еще и не успели соскучиться. Конечно, от камбека Массы мы не ждем чемпионских титулов – он-то и в лучшие годы в "Феррари" до титула не дотянул – 3-е место в 2006-м и 2-е – в 2008-м. Плюс возможности британской команды сейчас ограничены – лишь пятое место в Кубке конструкторов-2016. Однако на самое быстрое возвращение в спорте бразилец вполне претендует. Но не один Фелипе за последние годы не смог с первого раза проститься со спортом.

В сенат и обратно. По скорости возвращения немного не дотянул до Массы единственный чемпион мира по боксу в 8-ми весах Мэнни Пакьяо. В январе 2016-го филиппинец заявил, что простится с рингом после третьего поединка с Тимоти Брэдли 9 апреля 2016-го. Фаворит букмекеров Пакьяо выиграл и таки ушел. У Мэнни началась политическая карьера: 37-летний любимец Филиппин получил место в сенате страны, набрав в округе 15,5 млн голосов (96%), и намеревался стать президентом. Но не выдержал без бокса. В начале ноября Пакьяо триумфально вернулся, выиграв у американца Джесси Варгаса титул чемпиона мира WBO в полусреднем весе. Теперь Мэнни хочет реванша с еще одним "пенсионером", Флойдом Мэйвезером, которому проиграл в мае 2015-го из-за травмы руки.

Обойти древнего грека. Кого не ждали обратно после Олимпиады-2012, так это Майкла Фелпса. Отработав 4 ОИ, 27-летний американский пловец стал самым титулованным олимпийцем, превзойдя рекорд гимнастки Ларисы Латыниной, державшийся 48 лет, – 22 медали (18 золотых), имел миллионные рекламные контракты и встречался с "Мисс Калифорния-2010" Николь Джонсон. Как тут найти мотивацию грести дальше? В поисках нового себя Фелпс мог сесть выпившим за руль. Был пойман и направлен судом на лечение. Потом пришел к своему тренеру Бобу Боумэну и сказал: "Я хочу стать самым лучшим за всю историю спорта". В 2014-м он вернулся, а на ОИ-2016 выиграл еще 6 медалей, став 23-кратным чемпионом Игр, в том числе 13 раз в личных заплывах, побив последний рекорд – древнегреческого легкоатлета Леонида Родосского, выигравшего 12 наград в 164-152 годах до н. э. И поставил точку. "Я сыт спортом по самое горло", – полушутя заявил Майкл и посвятил себя сыну Бумеру и жене Николь.

Возвращение-месть. Первые в Ванкувере-2010, вторые в Сочи-2014, олимпийские чемпионы и чемпионы мира в танцах на льду Тесса Верчу и Скотт Мойр вернулись в 2016-м, после двухлетнего перерыва, с прицелом на ОИ в Пхенчхане. В 2018-м они намерены отомстить за спорный проигрыш на последних ОИ паре, с которой тренировались бок о бок 8 лет у одного коуча, Марины Зуевой – Мерил Дэвис и Чарли Уайту. Но два года спустя главные соперники танцоров – вновь соседи по тренировочному льду: 2-кратные чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции. Только наставники теперь другие – Дюбрей и Лозон. В первом же сезоне после возвращения Верчу/Мойр отобрали у непобедимых французов статус лидеров, обойдя их и на их домашнем льду в финале Гран-при в Марселе, единственной высоте, ранее не взятой канадцами. Более того, сделали они это с мировым рекордом в коротком танце (80,50) и по сумме балов (197,22).

Назад через суд. Заняв 3-е место на ЧМ-2014, фигуристка Каролина Костнер взяла паузу после насыщенного олимпийского сезона. По иронии судьбы решение бронзовой призерки ОИ-2014 и чемпионки мира-2012 совпало с решением Спортивного арбитражного суда, отстранившего итальянку на два года. Суд посчитал, что она помогала экс-бойфренду, легкоатлету Алексу Швацеру, скрываться от допинг-контроля. Сама Каролина уверяла, что о манипуляциях парня не знала. Сейчас Костнер снова на льду, и ее оценивают уже более привычные судьи. Каро выиграла Golden Spin в Загребе и нацчемпионат. А на Европе в Остраве на следующей неделе 29-летняя итальянка попробует задавить юных россиянок опытом.

В погоне за Чусовитиной. Ровесница Костнер, трехкратная олимпийская чемпионка и призерка ЧМ по спортивной гимнастике Каталина Понор завершила карьеру "без сожалений и с высоко поднятой головой" после ОИ-2012 в Лондоне, где взяла "серебро" и "бронзу". До этого румынка "уходила" дважды: ненадолго в 2006-м и в 2007-м, ссылаясь на травмы и проблемы со здоровьем, но вернулась в 2011 году. В очередной раз Ката созрела на камбек в 2015-м. Ее целью было помочь сборной Румынии поехать в Рио. Но без травмированного лидера Ларисы Йордаке ослабленный состав впервые за 48 лет на ОИ не отобрался. Сомневаясь в готовности Йордаке, единственную румынскую квоту со скандалом отдали 29-летней Понор, как и право нести флаг на открытии Игр. В 2016-м гимнастка взяла две !бронзы! ЧЕ и пробилась в финал на бревне на ОИ. Недовольная итогом Рио, упертая Ката заявила, что выступит в Токио-2020 в 33 года. Может, хочет превзойти Оксану Чусовитину, которая до сих пор соревнуется в свои 41?

Уйти в 22 и блистать в 36. После невероятной карьеры в конце 90-х экс-первая ракетка мира Мартина Хингис покинула корт в 2002 году из-за травмы обоих голеностопов, когда ей было лишь 22, успев до этого выиграть 5 турниров "Большого шлема" в одиночном разряде и 9 – в парном. После долгого лечения швейцарка с успехом вернулась в 2006-м, выиграв Australian Open в миксте, но продержалась всего год – снова травмы и позитивная допинг-проба в придачу. Второе возвращение Хингис состоялось 6 лет спустя, когда ей надоело играть в матчах легенд. С 2013-го Мартина сосредоточилась на паре и добавила в и без того увесистую копилку еще семь "Шлемов", играя с индусами Саней Мирзой и Леандером Паесом, и "серебро" ОИ с Тимеей Бачински, параллельно практикуя тренерские навыки (в ученицах походили Лисицки и Бенчич). Сейчас Хингис – 36, и она занимает 5-ю строчку парного рейтинга.

После девяти операций. Всех камбеков за 20-летнюю карьеру серебряного призера ОИ и бывшего №2 рейтинга ATP Томми Хааса и не пересчитать. Вечные травмы вынуждали немецкого теннисиста делать паузы снова и снова, "Шлем" ему так и не покорился (разве что 1/2 финала на Australian Open и Уимблдоне), а возвращений травмы плеча было, наверное, не намного меньше, чем всего Хааса целиком. В апреле 2016-го ему казалось, что на очередной камбек уже не хватит: слишком длительным обещало быть восстановление после 9-й операции в карьере. Но 38-летний Томми таки решился – сезон 2017-го для него завершающий. И снова неудача! С последнего для себя АО Хаас снялся во время 1-го круга из-за болезни.

На поле ради стадиона. В 2017-м, удивив всех, в 41 год вышел на поле в качестве игрока известный аргентинец Хуан Себастьян Верон. Полузащитник, побегавший за "Парму", "Лацио", "МЮ" и "Челси", завершил карьеру в 2014-м в родном "Эстудиантесе", где был потом избран президентом. В 2016-м он пообещал, что вернется на поле, если болельщики выкупят 65% мест в ложах достраивающегося стадиона клуба. И в декабре подписал контракт на полтора года, став играющим президентом. На выходных на товарищеском турнире Florida Cup против бразильского "Байи" Верон отыграл первый тайм, а его "студенты" выиграли – 1:0. "Чувствовал себя нормально, – сказал хавбек. – Не замечательно, но лучше, чем думал. Логично, что у меня больше нет скорости, попробую это компенсировать".