Василий Ломаченко – спортсмен 2016 года в Украине

Накануне Нового года на нашем сайте стартовал опрос на звание лучшего украинского спортсмена 2016 года. На это звание претендовали четверо: боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко, гимнаст Олег Верняев и спортсмен в гребле на каноэ Юрий Чебан. В опросе приняли участие больше 700 болельщиков.

Результаты оказались очень плотными. С показателем 32% голосов победил Василий Ломаченко! Летом Василий нокаутировал Романа Мартинеса в Нью-Йорке, в ноябре досрочно победил Николаса Уолтерса в Лас-Вегасе. Победа над Мартинесом позволила Василию установить мировой рекорд по скорости завоевания титулов в двух весовых категориях. Ранее украинец владел титулом WBO в полулегком весе, а теперь стал чемпионом во втором полулегком весе. В независимом рейтинге боксеров своей весовой категории Ломаченко занимает первое место.

Второе место с результатом 30% занял Олег Верняев. Самый успешный украинский спортсмен на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Олег завоевал "золото" на параллельных брусьях и "серебро" в многоборье. Вся украинская сборная завоевала 11 медалей и всего две из них были золотыми.

Третьим стал Александр Усик – 20% голосов. В сентябре впервые стал чемпионом мира на профи-ринге: в Польше победил местного боксера Кшиштофа Гловацкий и завоевал пояс WBO в первом тяжелом весе. Усик побил рекорд легендарного американца Эвандера Холифилда по скорости завоевания чемпионского титула для боксера первого тяжелого веса – он завоевал его уже в 10-м бою на профи-ринге, в то время как Холифилд сделал это в своем 12-м поединке еще в далеком 1986 году. В декабре Александр дебютировал в Америке и защитил свой пояс, нокаутировав Табисо Мчуну. В мировом рейтинге боксеров первого тяжелого веса занимает первое место.

Четвертое место досталось Юрию Чебану – 18% голосов. На Олимпиаде-2016 в Рио он завоевал "золото" на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. Для 30-летнего Чебана эта медаль стала уже третьей олимпийской. В 2008 году в Пекине он завоевал "бронзу" на дистанции 500 метров, в Лондоне в 2012 году – "золото" на дистанции 200 метров.