Василий Иванчук обыграл Хоу Ифань в товарищеском матче

В Шэньчжэне товарищеский шахматный поединок между экс-чемпионкой мира Хоу Ифань и легендарным украинский гроссмейстером, чемпионом мира по быстрым шахматам, Василием Иванчуком.

Было сыграно четыре партии с классическим контролем. Иванчук выиграл встречу – 3:1.