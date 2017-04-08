Василий Иванчук обыграл Хоу Ифань в товарищеском матче
Шахматный поединок прошел в Китае
В Шэньчжэне товарищеский шахматный поединок между экс-чемпионкой мира Хоу Ифань и легендарным украинский гроссмейстером, чемпионом мира по быстрым шахматам, Василием Иванчуком.
Было сыграно четыре партии с классическим контролем. Иванчук выиграл встречу – 3:1.
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