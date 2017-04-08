Василий Иванчук обыграл Хоу Ифань в товарищеском матче

8 Апреля 2017, 15:34

Шахматный поединок прошел в Китае

Иванчук против Ифань. Фото chessbase.com
Иванчук против Ифань. Фото chessbase.com

В Шэньчжэне товарищеский шахматный поединок между экс-чемпионкой мира Хоу Ифань и легендарным украинский гроссмейстером, чемпионом мира по быстрым шахматам, Василием Иванчуком.

Было сыграно четыре партии с классическим контролем. Иванчук выиграл встречу – 3:1.
шахматы, Василий Иванчук, Хоу Ифань

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Сегодня|Спорт

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