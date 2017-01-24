В России спортсмены массово снялись с соревнований после новости о допинг-контроле

Легкоатлеты начали сниматься с одного из этапов зимнего тура

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) установила факт массового снятия спортсменов из-за возможного допинг-контроля с одного из этапов зимнего тура ВФЛА – "Оренбургской мили".

"Федерацией установлен факт массового снятия спортсменов из-за возможного допинг-контроля с одного из этапов зимнего тура. Исполнительному директору ВФЛА Александру Паркину поручено организовать проведение расследования данного случая", – гласит сообщение на официальном сайте организации.

Ранее ВФЛА сообщила, что будет применять санкции к тренерам, чьи спортсмены употребляют допинг.

Напомним, что независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства пришла в выводу, что в России действовала программа поддержки применения допинга спортсменами, а также подмены допинг-проб на крупных соревнованиях. В результате российская сборная по легкой атлетике в полном составе была дисквалифицирована с Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.