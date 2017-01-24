В России спортсмены массово снялись с соревнований после новости о допинг-контроле

Сегодня, 22:19

Легкоатлеты начали сниматься с одного из этапов зимнего тура

Прыгун в высоту Иван Ухов. Фото rusathletics.com
Прыгун в высоту Иван Ухов. Фото rusathletics.com

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) установила факт массового снятия спортсменов из-за возможного допинг-контроля с одного из этапов зимнего тура ВФЛА – "Оренбургской мили".

"Федерацией установлен факт массового снятия спортсменов из-за возможного допинг-контроля с одного из этапов зимнего тура. Исполнительному директору ВФЛА Александру Паркину поручено организовать проведение расследования данного случая", – гласит сообщение на официальном сайте организации.

Ранее ВФЛА сообщила, что будет применять санкции к тренерам, чьи спортсмены употребляют допинг.

Напомним, что независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства пришла в выводу, что в России действовала программа поддержки применения допинга спортсменами, а также подмены допинг-проб на крупных соревнованиях. В результате российская сборная по легкой атлетике в полном составе была дисквалифицирована с Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

легкая атлетика, допинг

Вы сейчас просматриваете новость "В России спортсмены массово снялись с соревнований после новости о допинг-контроле". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Перед Россией хотят закрыть олимпийские двери

В Германии призвали не допустить Россию к двум ближайшим Олимпиадам

Вчера, 13:33

Глава ОК Херманн считает, что должна быть нулевая терпимость к поддержке допинга

Другие

Российские биатлонисты оправданы из-за отсутствия доказательств вины. Фото AFP

22 российских биатлониста оправданы по делу о допинге

21 Января, 22:32

Международный союз биатлонистов закрыл дела по 22 россиянам из-за отсутствия доказательст

Другие

В России существовала государственная поддержка допинг-системы. Фото AFP

В США вышел новый фильм о применении допинга российскими спортсменами

21 Января, 10:45

Родченков создал систему покрытия применения допинга, благодаря которой россияне завоевали 13 золотых медалей в Сочи-2014

Бокс

Александр Поветкин. Фото ИТАР-ТАСС

Тренер Кличко: "Поветкин три раза попался на допинге - и ничего. Так не должно быть"

19 Января, 20:51

Джеймс Али Башир считает, что за употребление допинга нужно дисквалифицировать пожизненно или хотя бы на год

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования