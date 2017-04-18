В Минспорта прокомментировали назначение Насирова главой Федерации дзюдо

В Министерстве открестились от причастности к назначению чиновника на новую должность

Министерство молодежи и спорта не назначало на должность главы Федерации дзюдо Украины экс-главного таможенника страны Романа Насирова, но подтвердило его избрание. Об этом заявил глава Минспорта Игорь Жданов, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что в избрании Насирова принимали участие лишь члены Федерации.

"Любая федерация – это общественная организация. В соответствии с Конституцией Украины, я не имею права вмешиваться в ее деятельность, поэтому она самостоятельно избирает свои руководящие органы, в том числе и президента. Поэтому члены этой общественной организации собрались и избрали господина Романа Насирова", – сказал Жданов.

Отметим, что 17 апреля в Федерации дзюдо Украины заявили об избрании на пост президента отстраненного главы Государственной фискальной службы Украины Роман Насирова.