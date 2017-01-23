Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости спорта
В Германии призвали недопустить Россию к двум ближайшим Олимпиадам http://www.segodnya.ua/img/article/7908/51_main.1485171594.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/51_tn.1485171594.jpg Другие Глава ОК Херманн считает, что должна быть нулевая терпимость к поддержке допинга

В Германии призвали недопустить Россию к двум ближайшим Олимпиадам

Сегодня, 13:33

Глава ОК Херманн считает, что должна быть нулевая терпимость к поддержке допинга

Перед Россией хотят закрыть олимпийские двери
Перед Россией хотят закрыть олимпийские двери. Автор фото: Любомир Луканюк, "Сегодня"

Президент Олимпийского комитета Германии Альфонс Херманн призвал к отстранению России от зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане и летней Олимпиады-2020 в Токио, если будет доказана причастность спортивного руководства РФ к массовой поддержке допинга.

По словам Херманна, отстранение России от ближайших Олимпиад обеспечит "четкий сигнал" нулевой терпимости к поддержке допинга. Глава немецкого НОК отметил, что если дальнейшее расследование подтвердит причастность Олимпийского комитета России (ОКР) к теме допинга, отстранение будет справедливым итогом.

"Если кто-то нарушает устав МОК в такой ясной форме, то они должны принять суровую форму наказания. Трудно представить, что ОКР не знал о массовой схеме поддержки допинга. Это, кажется, едва ли возможно в моем понимании спортивной организации в такой стране, как Россия", – сказал Херманн.

В декабре прошлого года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена опубликовала вторую часть доклада по итогам расследования применения допинга в российском спорте. Согласно представленным в нем данным, более тысячи спортсменов РФ были так или иначе вовлечены в систему манипуляций с допинг-пробами. Однако даже комиссия Макларена не выдвигала никаких обвинений против ОКР.

Накануне в Германии на местном телеканале ARD вышла очередная серия журналистского расследования Хайо Зеппельта, в котором он со ссылкой на нового информатора утверждает, что отстраненные от работы тренеры продолжают готовить легкоатлетов РФ. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) эти обвинения отвергает.

Отметим, что летом прошлого года после очередной серии фильма ARD к отлучению России от Олимпиады призывал глава федерации легкой атлетики Германии Клеменс Прокоп. Аналогичные требования позднее выдвинуло Национальное антидопинговое агентство Германии.
допинг, Олимпиада-2020, Олимпиада-2018

Вы сейчас просматриваете новость "В Германии призвали недопустить Россию к двум ближайшим Олимпиадам". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

NEWSru.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.