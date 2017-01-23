В Германии призвали недопустить Россию к двум ближайшим Олимпиадам

Президент Олимпийского комитета Германии Альфонс Херманн призвал к отстранению России от зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане и летней Олимпиады-2020 в Токио, если будет доказана причастность спортивного руководства РФ к массовой поддержке допинга.

По словам Херманна, отстранение России от ближайших Олимпиад обеспечит "четкий сигнал" нулевой терпимости к поддержке допинга. Глава немецкого НОК отметил, что если дальнейшее расследование подтвердит причастность Олимпийского комитета России (ОКР) к теме допинга, отстранение будет справедливым итогом.

"Если кто-то нарушает устав МОК в такой ясной форме, то они должны принять суровую форму наказания. Трудно представить, что ОКР не знал о массовой схеме поддержки допинга. Это, кажется, едва ли возможно в моем понимании спортивной организации в такой стране, как Россия", – сказал Херманн.

В декабре прошлого года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена опубликовала вторую часть доклада по итогам расследования применения допинга в российском спорте. Согласно представленным в нем данным, более тысячи спортсменов РФ были так или иначе вовлечены в систему манипуляций с допинг-пробами. Однако даже комиссия Макларена не выдвигала никаких обвинений против ОКР.

Накануне в Германии на местном телеканале ARD вышла очередная серия журналистского расследования Хайо Зеппельта, в котором он со ссылкой на нового информатора утверждает, что отстраненные от работы тренеры продолжают готовить легкоатлетов РФ. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) эти обвинения отвергает.

Отметим, что летом прошлого года после очередной серии фильма ARD к отлучению России от Олимпиады призывал глава федерации легкой атлетики Германии Клеменс Прокоп. Аналогичные требования позднее выдвинуло Национальное антидопинговое агентство Германии.