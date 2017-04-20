В честь украинской лучницы выпустили именные почтовые марки

Вероника Марченко в марте стала чемпионкой Европы по стрельбе из лука в помещении

Во время церемонии награждения лучшего спортсмена Львовщины лауреат марта 2017 – лучница Вероника Марченко – получила эксклюзивный подарок – в честь выдающейся львовской спортсменки "Укрпочта" выпустила особый блок почтовых марок.

В марте нынешнего года Марченко во Франции стала чемпионкой Европы-2017 по стрельбе из лука в помещении в индивидуальном зачете. Кроме того, в составе женской сборной завоевала бронзовый комплект медалей.

А несколько дней назад стала чемпионкой страны в личных соревнованиях.

24-летняя спортсменка участвовала в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, где в 1/16 финала уступила будущей бронзовой призерке кореянке Ки Бо Бэ.

Кроме этого Вероника побеждала на чемпионате Европы в 2016 году в индивидуальном и командном разряде, завоевала "бронзу" на Европейских играх-2015 в Баку и становилась чемпионкой мира в командных соревнованиях в помещении в 2014-м.