Усейн Болт вернул золотую медаль с Олимпиады-2008

Сегодня, 21:48

Ямайка лишена награды в эстафете из-за позитивной допинг-пробы

Болт и Картер. Фото AFP
Болт и Картер. Фото AFP

Ямайский спринтер Усейн Болт заявил, что вернул золотую медаль с Олимпийских игр 2008 года в Пекине, которую он завоевал в эстафете 4x100 м в составе национальной сборной. Команда была лишена награды из-за положительного допинг-теста Несты Картера.

"Конечно неприятно, что я должен вернуть свою медаль, но это требование Международного олимпийского комитета. Поэтому я уже вернул медаль", – заявил Болт.

В среду МОК аннулировал результат команды Ямайки в эстафете 4x100 м, завоевавшей золотые медали, из-за положительного допинг-теста Несты Картера, в анализах которого был обнаружен метилгексанамин.

Позднее стало известно, что Картер подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение МОК.

Болт с учетом победы в эстафете 4x100 на ОИ-2008 является девятикратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира, а также рекордсменом мира на дистанциях 100 и 200 метров. После аннулирования результатов в эстафете Болт перестал делить первое место по количеству золотых медалей среди легкоатлетов с американским спринтером Карлом Льюисом и финским бегуном Нурми Пааво, на счету которых по девять медалей.
легкая атлетика, Усейн Болт, Эстафета, допинг, Олимпиада-2008

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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