Универсиада-2017: таблица медалей на 7 февраля

Сегодня, 14:50

Украинская команда выиграла девять наград

Яна Бондарь сегодня выиграла &quot;серебро&quot;. Фото almaty2017.com
Яна Бондарь сегодня выиграла "серебро". Фото almaty2017.com

В Алматы (Казахстан) с 28 января по 8 февраля проходит 28-я зимняя Универсиада.

Во вторник украинские спортсмены на Универсиаде завоевали одну награду. "Серебро" в масс-старте выиграла биатлонистка Яна Бондарь.

После девяти дней соревнований украинская команда завоевала девять наград: два "золота", три "серебра" и четыре "бронзы". В медальном зачете наша сборная идет на десятом месте.

Таблица медалей на 7 февраля

СтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1 Flag of Russia.svg Россия 27 26 15 68
2 Flag of Kazakhstan.svg Казахстан 11 7 16 34
3 Flag of South Korea.svg Корея 11 5 5 21
4 Flag of Japan.svg Япония 6 12 10 28
5 Flag of Poland.svg Польша 5 2 5 12
6 Flag of the People's Republic of China.svg Китай 4 4 2 10
7 Flag of France.svg Франция 4 2 2 8
6 Flag of Italy.svg Италия 4 0 0 4
9 Flag of Belarus.svg Беларусь 3 2 1 6
10 Flag of Ukraine.svg Украина 2 3 4 9
11 Flag of the Czech Republic.svg Чехия 2 2 5 9
12 Flag of Austria.svg Австрия 1 2 5 8
13 flag_of_canada.svg Канада 1 1 0 2
14 flag_of_the_united_kingdom.svg Великобритания 1 0 0 1
15 Flag of Latvia.svg Латвия 1 0 0 1
16 Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 0 3 1 4
17 Flag of Switzerland.svg Швейцария 0 2 3 5
18 Flag of Germany.svg Германия 0 2 1 3
19 Flag of Finland.svg Финляндия 0 2 0 2
20 Flag of Slovenia.svg Словения 0 2 0 2
21 Flag of Australia.svg Австралия 0 2 0 2
22 Flag of Sweden.svg Швеция 0 1 3 4
23 Flag of the United States.svg США 0 1 0 1
24 Flag of Slovakia.svg Словакия 0 0 2 2
25 Flag of Armenia.svg Армения 0 0 1 1
26 Flag of Norway.svg Норвегия 0 0 1 1
Универсиада

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