Универсиада-2017: таблица медалей на 7 февраля
Украинская команда выиграла девять наград
В Алматы (Казахстан) с 28 января по 8 февраля проходит 28-я зимняя Универсиада.
Во вторник украинские спортсмены на Универсиаде завоевали одну награду. "Серебро" в масс-старте выиграла биатлонистка Яна Бондарь.
После девяти дней соревнований украинская команда завоевала девять наград: два "золота", три "серебра" и четыре "бронзы". В медальном зачете наша сборная идет на десятом месте.
Таблица медалей на 7 февраля
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Россия
|27
|26
|15
|68
|2
|Казахстан
|11
|7
|16
|34
|3
|Корея
|11
|5
|5
|21
|4
|Япония
|6
|12
|10
|28
|5
|Польша
|5
|2
|5
|12
|6
|Китай
|4
|4
|2
|10
|7
|Франция
|4
|2
|2
|8
|6
|Италия
|4
|0
|0
|4
|9
|Беларусь
|3
|2
|1
|6
|10
|Украина
|2
|3
|4
|9
|11
|Чехия
|2
|2
|5
|9
|12
|Австрия
|1
|2
|5
|8
|13
|Канада
|1
|1
|0
|2
|14
|Великобритания
|1
|0
|0
|1
|15
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|16
|Нидерланды
|0
|3
|1
|4
|17
|Швейцария
|0
|2
|3
|5
|18
|Германия
|0
|2
|1
|3
|19
|Финляндия
|0
|2
|0
|2
|20
|Словения
|0
|2
|0
|2
|21
|Австралия
|0
|2
|0
|2
|22
|Швеция
|0
|1
|3
|4
|23
|США
|0
|1
|0
|1
|24
|Словакия
|0
|0
|2
|2
|25
|Армения
|0
|0
|1
|1
|26
|Норвегия
|0
|0
|1
|1
Вы сейчас просматриваете новость "Универсиада-2017: таблица медалей на 7 февраля". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии