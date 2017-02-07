Универсиада-2017: таблица медалей на 7 февраля

В Алматы (Казахстан) с 28 января по 8 февраля проходит 28-я зимняя Универсиада.

Во вторник украинские спортсмены на Универсиаде завоевали одну награду. "Серебро" в масс-старте выиграла биатлонистка Яна Бондарь.

После девяти дней соревнований украинская команда завоевала девять наград: два "золота", три "серебра" и четыре "бронзы". В медальном зачете наша сборная идет на десятом месте.

Таблица медалей на 7 февраля