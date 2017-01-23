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Умерла известная румынская шахматистка http://www.segodnya.ua/img/article/7907/14_main.1485154355.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/14_tn.1485154355.jpg Другие Кристина-Адела Фойшор скончалась от рака

Умерла известная румынская шахматистка

Сегодня, 10:43

Кристина-Адела Фойшор скончалась от рака

Кристина-Адела Фойшор
Кристина-Адела Фойшор

Ушла из жизни известная румынская шахматистка Кристина-Адела Фойшор. Ей было всего 49. Причиной смерти стал рак.

Долгое время Кристина-Адела была ведущей шахматисткой в своей стране. Участница тринадцати Олимпиад в составе сборной Румынии. Много раз боролась за корону в индивидуальных первенствах мира, должна была сыграть в феврале на чемпионате мира в Тегеране. До последнего оставалась активной шахматисткой, с ней было непросто любой сопернице.

Кристина-Адела Фойшор – мама шахматной семьи. Две ее дочери – Сабина-Франческа (1989 года рождения) и Михаэла-Вероника (1994) – тоже шахматистки. Сабина с 2008 года живет в США и представляет эту страну в соревнованиях.
шахматы

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Источник:

chess-news.ru

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