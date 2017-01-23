Умерла известная румынская шахматистка

Ушла из жизни известная румынская шахматистка Кристина-Адела Фойшор. Ей было всего 49. Причиной смерти стал рак.

Долгое время Кристина-Адела была ведущей шахматисткой в своей стране. Участница тринадцати Олимпиад в составе сборной Румынии. Много раз боролась за корону в индивидуальных первенствах мира, должна была сыграть в феврале на чемпионате мира в Тегеране. До последнего оставалась активной шахматисткой, с ней было непросто любой сопернице.

Кристина-Адела Фойшор – мама шахматной семьи. Две ее дочери – Сабина-Франческа (1989 года рождения) и Михаэла-Вероника (1994) – тоже шахматистки. Сабина с 2008 года живет в США и представляет эту страну в соревнованиях.