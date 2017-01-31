Украинскому шашисту поступают угрозы из России

Юрий Аникеев не собирается молчать о махинациях россиян на чемпионате мира

Украинский гроссмейстер Юрий Аникеев, которого россияне отстранили на три года от спорта, получает угрозы.

Об этом рассказал президент федерации шашек Украины и личный тренер спортсмена Анатолий Яценко.

"Ему россияне неофициально говорили: "Не будешь давать интервью об агрессии России в Крыму и на Донбассе, не будешь рассказывать про подставы на чемпионатах мира, будешь играть, и никто тебя не дисквалифицирует".

Но он отказался от такого предложения. Он честный человек, с другими я не работаю. Как он может молчать, когда на чемпионате мира заявляют 20 россиян и все они перебрасывают очки (специально проигрывают, – Авт.) одному выбранному и таким образом искусственно делают его чемпионом мира.

А недавно ему в Skype пришла из России четкая угроза. Написали "ты договоришься до того, что потеряешь жизнь". На него давят, запугивают и мы должны помочь ему выстоять в этой непонятной гибридной войне", – сказал Анатолий Яценко.