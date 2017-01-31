Украинскому шашисту поступают угрозы из России

Сегодня, 19:50

Юрий Аникеев не собирается молчать о махинациях россиян на чемпионате мира

Юрий Аникеев. Фото ukrshashki.at.ua
Юрий Аникеев. Фото ukrshashki.at.ua

Украинский гроссмейстер Юрий Аникеев, которого россияне отстранили на три года от спорта, получает угрозы.

Об этом рассказал президент федерации шашек Украины и личный тренер спортсмена Анатолий Яценко.

"Ему россияне неофициально говорили: "Не будешь давать интервью об агрессии России в Крыму и на Донбассе, не будешь рассказывать про подставы на чемпионатах мира, будешь играть, и никто тебя не дисквалифицирует".

Но он отказался от такого предложения. Он честный человек, с другими я не работаю. Как он может молчать, когда на чемпионате мира заявляют 20 россиян и все они перебрасывают очки (специально проигрывают, – Авт.) одному выбранному и таким образом искусственно делают его чемпионом мира.

А недавно ему в Skype пришла из России четкая угроза. Написали "ты договоришься до того, что потеряешь жизнь". На него давят, запугивают и мы должны помочь ему выстоять в этой непонятной гибридной войне", – сказал Анатолий Яценко.
шашки, Юрий Аникеев

Вы сейчас просматриваете новость "Украинскому шашисту поступают угрозы из России". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Плюс Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования