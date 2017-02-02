Украинский велосипедист разбил лицо сопернику во время гонки
Андрея Гривко дисквалифицировали на "Туре Дубая"
Немецкий велогонщик Марсель Киттель финишировал на третьем этапе "Тура Дубая" с окровавленным лицом.
После гонки Киттель обратился к организаторам, сообщив что Андрей Гривко умышленно ударил его по лицу. Украинца дисквалифицировали.
Киттель лидирует в общем зачете, опережая голланда Дилана Грёневегена на 8 секунд.
Kittel mima il gesto.#EurosportCICLISMO @Ricvanmagren pic.twitter.com/c38t0ROV69— Ciclismo Ignorante (@Ciclignorante) 2 февраля 2017 г.
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