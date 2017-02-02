Украинский велосипедист разбил лицо сопернику во время гонки

Киттель лидирует в общем зачете, опережая голланда Дилана Грёневегена на 8 секунд.

После гонки Киттель обратился к организаторам, сообщив что Андрей Гривко умышленно ударил его по лицу. Украинца дисквалифицировали.

Немецкий велогонщик Марсель Киттель финишировал на третьем этапе "Тура Дубая" с окровавленным лицом.

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