Украинский велосипедист разбил лицо сопернику во время гонки

Сегодня, 15:18

Андрея Гривко дисквалифицировали на "Туре Дубая"

Окровавленный Киттель. Фото Twitter
Окровавленный Киттель. Фото Twitter

Немецкий велогонщик Марсель Киттель финишировал на третьем этапе "Тура Дубая" с окровавленным лицом.

После гонки Киттель обратился к организаторам, сообщив что Андрей Гривко умышленно ударил его по лицу. Украинца дисквалифицировали.

Киттель лидирует в общем зачете, опережая голланда Дилана Грёневегена на 8 секунд.
велосипедист, Велоспорт, Андрей Гривко

Вы сейчас просматриваете новость "Украинский велосипедист разбил лицо сопернику во время гонки". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Eurosport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Во время гонки кенгуру прыгнул на голову велосипедисту

Вчера, 10:26

После столкновения животное убежало, а спортсмен продолжил соревнования

Другие

Велосипедист чудом спасся от падения с моста, ухватившись за ограждение

30 Января, 19:07

Велосипед упал в русло высохшей реки, а спортсмен повис на девятиметровой высоте

Другие

Фото AFP

12 гонщиков использовали скрытые моторы на "Тур де Франс" в 2015 году

30 Января, 16:46

Увеличение веса велосипедов команды объясняли желанием улучшить аэродинамику на трассе

Другие

Дмитрий Грабовский. Фото Facebook

Известный украинский велогонщик умер от сердечного приступа

23 Января, 13:59

Дмитрий Грабовский выигрывал чемпионат Европы в разных дисциплинах

Мир

Робер Маршан. Фото AFP

105-летний француз вошел в историю велоспорта

4 Января, 21:24

Робер Маршан за час проехал 22,528 километра

Другие

Стиг Брукс. Фото sporza.be

Бельгийский велогонщик спустя полгода вышел из комы

13 Декабря 2016, 11:17

Стиг Брукс попал в завал на Туре Бельгии 28 мая

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования