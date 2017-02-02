Украинским легкоатлеткам выплатят по 55 тысяч долларов после дисквалификации России

Сегодня, 14:06

Наша команда должна получить бронзовые медали Олимпиады-2012

Наша эстафета на Олимпиаде-2012. Фото AFP
Наша эстафета на Олимпиаде-2012. Фото AFP

Министерство молодежи и спорта Украины поздравило наших легкоатлеток – Алину Логвиненко, Ольгу Земляк, Анну Ярощук и Наталью Пигиду – с получением бронзовых наград Олимпийских игр в Лондоне-2012 в эстафете 4х400 м.

И объявило, что достигло четкой договоренности с Министерством финансов о том, что легкоатлеткам будет выплачено по 55 тысяч долларов по курсу НБУ на момент выплаты.

"Считаем, что это будет справедливо и порядочно. Ведь наши спортсменки, в отличие от сборной России, завоевали эти награды во имя Украины в честной и чистой борьбе", – говорится в заявлении Министерства.

Напомним, что российскую команду дисквалифицировали за допинг, поэтому наши легкоатлетки должны подняться с четвертого места на третье.
Олимпиада-2012, легкая атлетика, министерство молодежи и спорта

Вы сейчас просматриваете новость "Украинским легкоатлеткам выплатят по 55 тысяч долларов после дисквалификации России". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Министерство молодежи и спорта Украины

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Юлия Паратова в Рио-2016. Фото НОК

Юлия Паратова: "Медаль Олимпиады-2012 еще не получила"

Вчера, 16:27

Наша спортсменка должна получить "бронзу" после дисквалификации соперниц

Другие

Очередной допинговый скандал в России. Фото AFP

У российских легкоатлетов забрали серебряные медали Олимпиады-2012

Вчера, 11:49

Участница эстафеты 4х400 метров попалась на допинге

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования