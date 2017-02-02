Украинским легкоатлеткам выплатят по 55 тысяч долларов после дисквалификации России

Министерство молодежи и спорта Украины поздравило наших легкоатлеток – Алину Логвиненко, Ольгу Земляк, Анну Ярощук и Наталью Пигиду – с получением бронзовых наград Олимпийских игр в Лондоне-2012 в эстафете 4х400 м.

И объявило, что достигло четкой договоренности с Министерством финансов о том, что легкоатлеткам будет выплачено по 55 тысяч долларов по курсу НБУ на момент выплаты.

"Считаем, что это будет справедливо и порядочно. Ведь наши спортсменки, в отличие от сборной России, завоевали эти награды во имя Украины в честной и чистой борьбе", – говорится в заявлении Министерства.

Напомним, что российскую команду дисквалифицировали за допинг, поэтому наши легкоатлетки должны подняться с четвертого места на третье.