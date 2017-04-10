Украинская велогонщица Яна Беломоина более чем на минуту опередила олимпийскую чемпионку

Вчера, 12:25

Спортсменка из Украины выиграла престижную гонку в Германии

Яна Беломоина (в центре) на пьедестале почета. Фото Instagram
Яна Беломоина (в центре) на пьедестале почета. Фото Instagram

Украинская велогонщица Яна Беломоина, специализирующаяся в маунтинтбайке в кросс-кантри, одержала победу на престижной велогонке Gold Trophy в Штрасберге, Германия.

Украинка с результатом 1:32.58 часа опередила на 25 секунд представительницу Польши Майу Влощовску, которая стала второй. Третье место на пьедестале заняла швейцарская велогонщица Корина Гантенбейн, уступившая Беломоиной 45 секунд.

Олимпийская чемпионка-2008 и серебряный призер Игр-2012 Сабина Шпиц пересекла финишную линию пятой, проиграв украинке 1.19 мин.

Яна Беломоина, занявшая девятое место на Олимпийских играх в Рио, выиграла эту велогонку второй раз в карьере – впервые украинка победила на Gold Trophy в 2015 году.
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xsport.ua

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