Украинская спортсменка Юлия Елистратова активно тренируется даже во время беременности

Вчера, 12:41

Обладательница Кубка Европы ждет пополнения в семье


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Фото Facebook

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Фото Facebook

Фото Facebook

Лучшая триатлонистка Украины и одна из сильнейших в Европе Юлия Елистратова даже во время беременности не забрасывает тренировки. На Кипре Юлия активно плавает и катается на велосипеде.

В 2015 году 29-летняя Еслистратова выиграла Кубок Европы по триатлону, в прошлом году завоевала серебряную медаль Кубка Европы. Участвовала в трех Олимпийских играх. Замужем за триатлонистом Владимиром Турбаевским.
триатлон, Юлия Елистратова

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Источник:

Сегодня|Спорт

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