Украинская спортсменка Юлия Елистратова активно тренируется даже во время беременности

Лучшая триатлонистка Украины и одна из сильнейших в Европе Юлия Елистратова даже во время беременности не забрасывает тренировки. На Кипре Юлия активно плавает и катается на велосипеде.

В 2015 году 29-летняя Еслистратова выиграла Кубок Европы по триатлону, в прошлом году завоевала серебряную медаль Кубка Европы. Участвовала в трех Олимпийских играх. Замужем за триатлонистом Владимиром Турбаевским.