Украинская спортсменка Юлия Елистратова активно тренируется даже во время беременности
Обладательница Кубка Европы ждет пополнения в семье
Фото Facebook
Фото Facebook
Фото Facebook
Фото Facebook
Фото Facebook
Фото Facebook
Фото Facebook
Фото Facebook
Фото Facebook
Фото Facebook
Фото Facebook
Фото Facebook
Фото Facebook
Фото Facebook
Лучшая триатлонистка Украины и одна из сильнейших в Европе Юлия Елистратова даже во время беременности не забрасывает тренировки. На Кипре Юлия активно плавает и катается на велосипеде.
В 2015 году 29-летняя Еслистратова выиграла Кубок Европы по триатлону, в прошлом году завоевала серебряную медаль Кубка Европы. Участвовала в трех Олимпийских играх. Замужем за триатлонистом Владимиром Турбаевским.
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