Украинская легкоатлетка претендует на звание лучшей в Европе по итогам января

Сегодня, 11:27

Алина Шух установила мировой рекорд U-20 по пятиборью в помещении

Алина Шух. Фото twitter
Алина Шух. Фото twitter

Украинка Алина Шух вошла в число претенденток на звание лучшей легкоатлетки января в Европе по версии European Athletics.

Напомним, что на командном чемпионате Украины в Запорожье Алина установила мировой рекорд U-20 по пятиборью в помещении.

Голосование продлится до 12:00 (СЕТ) 6 февраля. Победит спортсменка, которая наберет больше всего "лайков" из всех претендентов под своим фото на страницах ЕА в Facebook и Twitter.
легкая атлетика, Алина Шух

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Источник:

НОК Украины

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