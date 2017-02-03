Украинская легкоатлетка претендует на звание лучшей в Европе по итогам января

Алина Шух установила мировой рекорд U-20 по пятиборью в помещении

Украинка Алина Шух вошла в число претенденток на звание лучшей легкоатлетки января в Европе по версии European Athletics.

Напомним, что на командном чемпионате Украины в Запорожье Алина установила мировой рекорд U-20 по пятиборью в помещении.

Голосование продлится до 12:00 (СЕТ) 6 февраля. Победит спортсменка, которая наберет больше всего "лайков" из всех претендентов под своим фото на страницах ЕА в Facebook и Twitter.