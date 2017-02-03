Украинская легкоатлетка претендует на звание лучшей в Европе по итогам января
Алина Шух установила мировой рекорд U-20 по пятиборью в помещении
Украинка Алина Шух вошла в число претенденток на звание лучшей легкоатлетки января в Европе по версии European Athletics.
Напомним, что на командном чемпионате Украины в Запорожье Алина установила мировой рекорд U-20 по пятиборью в помещении.
Голосование продлится до 12:00 (СЕТ) 6 февраля. Победит спортсменка, которая наберет больше всего "лайков" из всех претендентов под своим фото на страницах ЕА в Facebook и Twitter.
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