Украинки на последних метрах проиграли "бронзу" эстафеты на Кубке мира по биатлону

Сегодня в итальянском Антхольце состоялась женская эстафетная гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.

Стартовавшая первой от Украины Юлия Журавок на двух огневых рубежах допустила лишь один промах, но по скорости отстала от лидера более, чем на минуту.

Юлия Джима сумела не только по скорости оказалась быстрее своих оппоненток, но и отстрелялась без промахов, что позволило ей в итоге подняться на промежуточное шестое место.

С первых метров гонки борьба за лидерство развернулось между Францией и Германией. Но после второй смены немки оторвались от преследователей на полминуты, а француженки откатились на пятое место, а на вторе поднялись американки.

Сменившая Джиму Валя Семеренко с одним промахом отыграла еще три позиции, но по времени проиграла лидирующей Франциске Хильдебранд больше минуты. Второе место Франции вернула Анаис Бескон.

На завершающий этап у Украины вышла Анастасия Меркушина. На первой стрельбе она допустила два промаха и позволила обойти себя итальянке Доротее Вирер, которая при передаче эстафетной палочки проигрывала украинке 17 секунд.

Но после второй стрельбы Меркушина догнала итальянку и на последний круг они уходили наравне. На последних сотнях метров девушки поочередно опережали друг друга, но в итоге Меркушина не смогла удержать высокий темп и отпустила соперницу на финише.

Победу в гонке одержала команда Германии. Лаура Дальмайер допустила два промаха на первом рубеже и три – на втором. Но гандикап, заработанный ее соотечественницами, позволил ей не переживать за итоговый результат и финишировать с флагом в руке.