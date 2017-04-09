Украинка Анастасия Лысенко взяла "серебро" чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Вчера, 00:06

Украинская тажелоатлетка стала второй в самой престижной категории – свыше 90 кг

Анастасия Лысенко
Анастасия Лысенко

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в хорватском Сплите Анастасия Лысенко выиграла "серебро" по сумме двоебория в самой большой категории – свыше 90 килограмм. Украинка стала единственной из всех участниц, кому удалось удачно провести все свои попытки. В рывке Лысенко вязла малое "серебро" с результатом 125 кг. Также малое "серебро" она взяла в толчке (152 кг). Общий результат спортсменки 277 кг.

Для сравнения, на Олимпийских играх, где Лысенко была десятой, она подняла в сумме 263 кг. Чемпионкой Европы-2017 стала многократная чемпиона мира Татьяна Каширина из России – 317 кг (137+180). Еще одна украинка Анна Макарова заняла итоговое шестое место – 222 кг (96+126).

Медали чемпионата Европы в Сплите в женской сборной Украины также выиграли Вероника Ивасюк, Мария Хлян, Ирина Деха и Валентина Кисиль.
тяжелая атлетика, Чемпионат Европы, Анастасия Лысенко

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Источник:

xsport.ua

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