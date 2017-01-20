Украинец завоевал "бронзу" Кубка мира по биатлону

На шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянской Антерсельве, Украина завоевала "бронзу"! Сергей Семенов финишировал третьим в индивидуальной гонке.

Победилроссиянин Антон Шипулин, который преодолел 20-километровую дистанцию с одним промахом на четырех огневых рубежах с результатом 50 минут 38,1 секунды. Второе место занял лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад (два промаха; +41,0). Сергей Семенов с одним промахом отстал от победителя на 57 секунд.

Результаты индивидуальной гонки на 20 км:

1. Антон Шипулин (0+0+1+0) 50:38.1

2. Мартен Фуркад (0+1+1+0) +41.0

3. Сергей Семенов (0+0+0+1) +56.8

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16. Владимир Семаков (0+1+0+0) +2:32.1

45. Артем Прима (1+1+2+0) +5:08.1

49. Александр Жирный (2+0+0+) +5:21.0

>80. Дмитрий Пидручный (2+1+2+2) +7:58.1