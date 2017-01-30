Украинцы завоевали две медали на зимней Универсиаде

Сегодня команда Украины завоевала свои первые награды на зимней Универсиаде, которая проходит в Алматы. Наши спортсмены поднялись на пьедестал в сноуборде.

У мужчин "бронзу" выиграл Александр Белинский в параллельном слаломе-гиганте. В этой же дисциплине "серебро" у женщин выиграла Аннамари Данча.

- Я выступила хорошо, довольна своей первой медалью с Универсиады в Алматы, – прокомментировала выступление Аннамари Данча. – Сегодня трасса была в отличном состоянии, виден высокий уровень организации соревнований.

- Я конечно хотел только "золото", но зашел на один из поворотов слишком резко и потерял время. Сам виноват, что не стал чемпионом, – сказал после награждения Белинский.