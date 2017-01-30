Украинцы завоевали две медали на зимней Универсиаде

Сегодня, 20:43

"Серебро" взяла Аннамари Данча, "бронзу" выиграл Александр Белинский

Серебряная медаль украинской сноубордистки. Фото Facebook
Серебряная медаль украинской сноубордистки. Фото Facebook

Сегодня команда Украины завоевала свои первые награды на зимней Универсиаде, которая проходит в Алматы. Наши спортсмены поднялись на пьедестал в сноуборде.

У мужчин "бронзу" выиграл Александр Белинский в параллельном слаломе-гиганте. В этой же дисциплине "серебро" у женщин выиграла Аннамари Данча.

- Я выступила хорошо, довольна своей первой медалью с Универсиады в Алматы, – прокомментировала выступление Аннамари Данча. – Сегодня трасса была в отличном состоянии, виден высокий уровень организации соревнований.

- Я конечно хотел только "золото", но зашел на один из поворотов слишком резко и потерял время. Сам виноват, что не стал чемпионом, – сказал после награждения Белинский.
сноуборд, Универсиада

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Сегодня|Спорт

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