Украинцы – четвертые в эстафете на Кубке мира по биатлону в Италии

Победили немцы, второе место у норвежцев, третье – у россиян

Украинские биатлонисты Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный стали четвертыми в эстафете на шестом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.

Победила команда Германии (1 час 13 минут 57,2 секунды, 7 промахов), за которую выступали Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер и Симон Шемпп. Второе место заняли норвежские биатлонисты (+0,1; 9), третье – российские (+33,6; 9).

На третьем этапе Семаков, которому Семенов передал эстафету на восьмой позиции, сумел по ходу дистанции подняться на четвертое место. На последнем этапе Дмитрий Пидручныйимел шансы побороться за "бронзу" с россиянином Бабиковым, но на последних сотнях метров дистанции отстал.

В воскресенье в Антерсельве мужчины выступят в масс-старте.

Результаты мужской эстафеты:

1. Германия (0+7) 1:13:57.2

2. Норвегия (0+9) +0.1

3. Россия" /> Россия (0+9) +33.6

4. Украина (0+5) +46.7

5. Австрия (0+8) +49.2

5. США" /> США (0+10) +1:04.9

7. Франция" /> Франция (1+14) +1:34.7

8. Швейцария (1+12) +1:48.6