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Украинцы – четвертые в эстафете на Кубке мира по биатлону в Италии http://www.segodnya.ua/img/article/7904/83_main.1485014231.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/83_tn.1485014231.jpg Другие Победили немцы, второе место у норвежцев, третье – у россиян

Украинцы – четвертые в эстафете на Кубке мира по биатлону в Италии

Сегодня, 17:57

Победили немцы, второе место у норвежцев, третье – у россиян

Украинцы заняли четвертое место в эстафете. Фото AFP
Украинцы заняли четвертое место в эстафете. Фото AFP

Украинские биатлонисты Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный стали четвертыми в эстафете на шестом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.

Победила команда Германии (1 час 13 минут 57,2 секунды, 7 промахов), за которую выступали Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер и Симон Шемпп. Второе место заняли норвежские биатлонисты (+0,1; 9), третье – российские (+33,6; 9).

На третьем этапе Семаков, которому Семенов передал эстафету на восьмой позиции, сумел по ходу дистанции подняться на четвертое место. На последнем этапе Дмитрий Пидручныйимел шансы побороться за "бронзу" с россиянином Бабиковым, но на последних сотнях метров дистанции отстал.

В воскресенье в Антерсельве мужчины выступят в масс-старте.

Результаты мужской эстафеты:

1. Германия Германия (0+7) 1:13:57.2
2. Норвегия Норвегия (0+9) +0.1
3. <a href=Россия" /> Россия (0+9) +33.6
4. Украина Украина (0+5) +46.7
5. Австрия Австрия (0+8) +49.2
5. <a href=США" /> США (0+10) +1:04.9
7. <a href=Франция" /> Франция (1+14) +1:34.7
8. Швейцария Швейцария (1+12) +1:48.6
Кубок мира по биатлону

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Источник:

Сегодня|Спорт

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