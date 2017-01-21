Украинцы – четвертые в эстафете на Кубке мира по биатлону в Италии
Победили немцы, второе место у норвежцев, третье – у россиян
Украинские биатлонисты Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный стали четвертыми в эстафете на шестом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.
Победила команда Германии (1 час 13 минут 57,2 секунды, 7 промахов), за которую выступали Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер и Симон Шемпп. Второе место заняли норвежские биатлонисты (+0,1; 9), третье – российские (+33,6; 9).
На третьем этапе Семаков, которому Семенов передал эстафету на восьмой позиции, сумел по ходу дистанции подняться на четвертое место. На последнем этапе Дмитрий Пидручныйимел шансы побороться за "бронзу" с россиянином Бабиковым, но на последних сотнях метров дистанции отстал.
В воскресенье в Антерсельве мужчины выступят в масс-старте.
Результаты мужской эстафеты:
1. Германия (0+7) 1:13:57.2
2. Норвегия (0+9) +0.1
3. Россия" /> Россия (0+9) +33.6
4. Украина (0+5) +46.7
5. Австрия (0+8) +49.2
5. США" /> США (0+10) +1:04.9
7. Франция" /> Франция (1+14) +1:34.7
8. Швейцария (1+12) +1:48.6
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