Участница Олимпиады-2016 Мария Улитина выиграла чемпионат Украины по бадминтону
В Харькове завершился чемпионат Украины по бадминтону
Титул чемпионки Украины ожидаемо достался первой ракетке страны Марии Улитиной, которая во время Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро прошла в плей-офф, обыграв нескольких титулованных спортсменок. Кроме того, в первенстве страны Улитина взяла еще и две "бронзы" – в паре и миксте. В финале одиночного первенства Мария обыграла Наталью Войцех.
Среди мужчин чемпионов стал Артем Почтарев.
В мужской парной категории победили Геннадий Натаров и Артем Почтарев, в женской парной – Юлия Казаринова и Елена Прус, в смешанной парной – Валерий Атращенков и Елизавета Жаркая.
В соревнованиях принимали участие около 80-ти сильнейших бадминтонистов со всей Украины.
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