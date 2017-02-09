Участница Олимпиады-2016 Мария Улитина выиграла чемпионат Украины по бадминтону

Титул чемпионки Украины ожидаемо достался первой ракетке страны Марии Улитиной, которая во время Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро прошла в плей-офф, обыграв нескольких титулованных спортсменок. Кроме того, в первенстве страны Улитина взяла еще и две "бронзы" – в паре и миксте. В финале одиночного первенства Мария обыграла Наталью Войцех.

Среди мужчин чемпионов стал Артем Почтарев.

В мужской парной категории победили Геннадий Натаров и Артем Почтарев, в женской парной – Юлия Казаринова и Елена Прус, в смешанной парной – Валерий Атращенков и Елизавета Жаркая.

В соревнованиях принимали участие около 80-ти сильнейших бадминтонистов со всей Украины.