Участие в чемпионате мира по легкой атлетике под российским флагом запрещено

Россияне смогут выступить на ЧМ по легкой атлетике только как нейтральные спортсмены

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до ноября 2017 года, сообщает Inside the Games.

Отстранение останется в силе, пока Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не восстановит членство во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Таким образом, российские легкоатлеты смогут выступить на чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года в Лондоне только в качестве нейтральных спортсменов.

Членство ВФЛА в составе ИААФ было приостановлено в 2015 году в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов, которые не допускаются к участию в международных турнирах, включая Олимпийские игры. Независимая комиссия WADA обвиняет Россию в существовании программы поддержки и скрытия допинга.