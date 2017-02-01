У российских легкоатлетов забрали серебряные медали Олимпиады-2012

Сегодня, 11:49

Участница эстафеты 4х400 метров попалась на допинге

Очередной допинговый скандал в России. Фото AFP
Очередной допинговый скандал в России. Фото AFP

Сборная России по легкой атлетике лишена серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в эстафете 4х400 метров по результатам перепроверки допинг-проб, инициированной Международным олимпийским комитетом (МОК).

Серебро сборной России в эстафете принесли Антонина Кривошапка, Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх. В Лондоне девушки провели впечатляющий финальный забег, проиграв только недосягаемым американкам и оставив позади сборную Ямайки.

Как сообщает пресс-служба МОК, в ходе второй волны перепроверок новейшими методами в пробе Кривошапки был найден запрещенный препарат туринабол. Теперь "серебра" лишатся все четверо.

Ранее Гущина уже потеряла золотую награду Олимпиады-2008 в эстафете 4х100 метров из-за дисквалификации команды после обнаружения допинга в пробе Юлии Чермошанской.

Кроме того, женская эстафетная команда 4х400 метров потеряла серебряную медаль из-за положительных допинг-проб Татьяны Фировой и Анастасии Капачинской.

По результатам двух волн перепроверок допинг-проб новейшими методами в последние месяцы сборную России задним числом лишили десятка медалей Игр 2008-го и 2012 годов. Большинство из атлетов попались на туринаболе. Позже ожидаются третья и четвертая волны перепроверок.

Напомним, что в Лондоне-2012 четвертое место в эстафете 4х400 м заняла сборная Украины и после дисквалификации россиянок, "бронзовые" награды может получить украинская команда.
Олимпиада-2012, легкая атлетика, допинг, Олимпиада-2008

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Источник:

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