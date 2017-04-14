У польской команды перед гонкой в Голландии украли все велосипеды

Сегодня, 21:28

Воры унесли 18 велосипедов и все запасные колеса к ним

Фото cccsport.eu
Фото cccsport.eu

Польская шоссейная команда CCC Sprandi Polkowice, прибывшая на гонку Amstel Gold Race в Голландию, в ночь с четверга на пятницу лишилась всех своих велосипедов.

Злоумышленники пробрались в грузовик команды, несмотря на сигнализацию, и унесли 18 велосипедов и все запасные колеса к ним.

Руководство команды планирует в экстренном порядке прислать из Польши запасные велосипеды, чтобы гонщики все же смогли выйти на старт гонки, которая состоится в воскресенье, 16 апреля.

Amstel Gold Race – ежегодная классическая однодневная велогонка, проходящая в южной части голландского Лимбурга. Она является самой престижной гонкой, проводимой в Голландии, и в настоящий момент проходит под эгидой Мирового Тура UCI. Первая гонка была проведена 30 апреля 1966 года.
Велоспорт

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Сегодня|Спорт

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