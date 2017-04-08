Тяжелоатлетка Валентина Кисиль выиграла "серебро" чемпионата Европы

В рывке у нашей спортсменки малое "золото", в точке" – малое "серебро"

Украинская тяжелоатлетка Валентина Кисиль завоевала "серебро" на чемпионате Европы, который проходит в хорватском Сплите.

Кисиль, выступающая в весовой категории до 90 кг, завоевала малое "золото" в рывке – 110 кг. В толчке Кисиль, поднявшая 130 кг, стала второй, и в сумме выиграла большое "серебро".

Чемпионкой стала россиянка Диана Мстеева – 241 кг, "бронза" у представительницы Армении Татев Хакобян – 230 кг.