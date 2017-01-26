Тяжелоатлет из Беларуси за попытку подмены допинг-пробы дисквалифицирован на четыре года

Вчера, 22:17

Белорусский тяжелоатлет Станислав Чадович нарушил правила летом перед Олимпиадой-2016

Станислав Чадович. Фото pressball.by
Станислав Чадович. Фото pressball.by

Белорусский тяжелоатлет Станислав Чадович дисквалифицирован Международной федерацией тяжелой атлетики на четыре года, сообщает Associated Press.

Серебряный призер чемпионата Европы-2014 в весе до 62 кг получил наказание за попытку подмены допинг-пробы во внесоревновательный период перед отлетом на Олимпиаду. В итоге вместо него в Рио полетел Алексей Мжачик.

Срок дисквалификации Чадовича отсчитывается от 29 июля 2016 года.
допинг, тяжелая атлетика

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Прессбол

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