Тяжелоатлет из Беларуси за попытку подмены допинг-пробы дисквалифицирован на четыре года

Белорусский тяжелоатлет Станислав Чадович дисквалифицирован Международной федерацией тяжелой атлетики на четыре года, сообщает Associated Press.

Серебряный призер чемпионата Европы-2014 в весе до 62 кг получил наказание за попытку подмены допинг-пробы во внесоревновательный период перед отлетом на Олимпиаду. В итоге вместо него в Рио полетел Алексей Мжачик.

Срок дисквалификации Чадовича отсчитывается от 29 июля 2016 года.