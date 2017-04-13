Три украинки вошли в топ-10 мирового рейтинга по спортивной борьбе

Вчера, 23:52

Выше всего среди украинок расположилась чемпионка мира 2014 года Юлия Ткач

Оксана Гергель занимает 9 место. Фото AFP
Оксана Гергель занимает 9 место. Фото AFP

Международная федерация борьбы опубликовала обновленные версии мировых рейтингов по весовым категориям. Сразу три украинки в своих весовых категориях идут в топ-10.

Выше всего среди украинок расположилась чемпионка мира 2014 года Юлия Ткач – она идет третьей в весовой категории до 63 кг, уступая только Рисако Каваи (Япония) и Марие Мамашук (Беларусь).

Татьяна Кот идет седьмой в рейтинге весовой категории до 55 кг. Лидирует там другая японка – Маю Мукаида. Еще одна представительница Украины, Оксана Гергель, занимает 9-е место в рейтинге до 60 кг.

Накануне представители Украины завоевали 5 медалей на международном турнире по борьбе "Дан Колов – Никола Петров" в Болгарии, который является одним из ключевых этапов подготовки к чемпионату Европы.
борьба вольная, борьба греко-римская, Юлия Ткач, Оксана Гергель, Татьяна Кот

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Источник:

SportArena

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