Том Бонен стал первым профи-гонщиком, который победил на велосипеде с дисковыми тормозами

Бельгийский велогонщик Том Бонен из Quick-Step Floors стал первым профессионалом, победившим в гонке на велосипеде с дисковыми тормозами. Бонен в среду выиграл второй этап многодневки "Вуэльта Сан-Хуана".

После ряда серьезных повреждений у гонщиков Международный союз велосипедистов (UCI) временно приостановил использование дисковых тормозов на велосипедах, но позднее внес коррективы в правила и в 2017 году гонщики снова могут выступать на велосипедах с дисковыми тормозами.

"Горжусь тем, что стал первым профессионалом, выигравшим гонку на велосипеде с дисковыми тормозами. Я с самого начала был большим поклонником этой идеи", – написал Бонен в своем аккаунте в Instagram.