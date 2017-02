Супербоул-2017: Трамп, Буш, леди Гага и пятый титул "Нью-Ингленд Пэтриотс" (фото,видео)

В Хьюстоне прошел главный финал Национальной футбольной лиги. В Супербоуле-2017 "Нью-Ингленд Пэтриотс" в овертайме обыграл "Атланту Фэлконс" – 34:28 (0:0, 3:21, 6:7, 19:0, 6:0).

Квотербек "Пэтриотс" Том Брэди был признан самым ценным игроком Супербоула в четвертый раз в своей карьере.

Для "Атланты" это второе поражение в двух финалах НФЛ. А вот "Нью-Ингленд Пэтриотс" стали победителями Супербоула в пятый раз в истории, до этого побеждая в 2001, 2003, 2004 и 2014 годах.

