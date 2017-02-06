Супербоул-2017: Трамп, Буш, леди Гага и пятый титул "Нью-Ингленд Пэтриотс" (фото,видео)
"Патриоты" в овертайме обыграли "Атланту Фэлконс"
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
В Хьюстоне прошел главный финал Национальной футбольной лиги. В Супербоуле-2017 "Нью-Ингленд Пэтриотс" в овертайме обыграл "Атланту Фэлконс" – 34:28 (0:0, 3:21, 6:7, 19:0, 6:0).
Квотербек "Пэтриотс" Том Брэди был признан самым ценным игроком Супербоула в четвертый раз в своей карьере.
Для "Атланты" это второе поражение в двух финалах НФЛ. А вот "Нью-Ингленд Пэтриотс" стали победителями Супербоула в пятый раз в истории, до этого побеждая в 2001, 2003, 2004 и 2014 годах.
IT'S OVER! IT'S OVER!— NFL (@NFL) 6 февраля 2017 г.
JAMES WHITE WINS IT FOR THE @PATRIOTS!
WHAT A GAME! #SB51 #PATRIOTS https://t.co/nZzQJGWRmC
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