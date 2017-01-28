Стокгольм подаст заявку на проведение Олимпиады-2026

Стокгольм подаст заявку на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2026 году, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад специальной комиссии столицы Швеции.

Национальный комитет Швеции намерен подать заявку в марте 2018 года. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о стране-хозяйке будет принято летом 2019 года.

"НОК Швеции, как и весь шведский спорт, в целом позитивно рассматривает заявку на проведение Игр, – отметила член НОК Анетт Норберг. – Мы с большим пониманием относимся к тому, что экономические, социальные и экологические проблемы должны означать устойчивые решения и что в Швеции должно существовать единство по вопросу, что мы подадим заявку на проведение зимних Игр".