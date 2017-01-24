Стало известно, как делают Хрустальные глобусы для биатлонистов (видео)

Награду получают лучшие спортсмены по итогам выступления на Кубке мира

Международный союз биатлонистов опубликовал интересное видео со стеклозавода в немецком городе Боденмайс. Именно здесь делают Хрустальные глобусы – награды лучшим биатлонистам сезона по итогам Кубка мира.

Победителям общего зачета Кубка мира вручают большие Хрустальны глобусы, лучшим в дисциплинах – малые Хрустальные глобусы.

По итогам сезона-2014/15 малый Хрустальный глобус завоевал украинский биатлонист Сергей Семенов, который стал первым в индивидуальных гонках.