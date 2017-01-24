Стало известно, как делают Хрустальные глобусы для биатлонистов (видео)
Награду получают лучшие спортсмены по итогам выступления на Кубке мира
Международный союз биатлонистов опубликовал интересное видео со стеклозавода в немецком городе Боденмайс. Именно здесь делают Хрустальные глобусы – награды лучшим биатлонистам сезона по итогам Кубка мира.
Победителям общего зачета Кубка мира вручают большие Хрустальны глобусы, лучшим в дисциплинах – малые Хрустальные глобусы.
По итогам сезона-2014/15 малый Хрустальный глобус завоевал украинский биатлонист Сергей Семенов, который стал первым в индивидуальных гонках.
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