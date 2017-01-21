Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира по гандболу

На чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который проходит во Франции пришла время плей-офф. Определилсиь все команды, которые сыграют в 1/8 финала.

21 января:



17.00. Норвегия – Македония

19.00. Франция – Исландия

21.45. Россия – Словения

21.45. Бразилия – Испания

22 января:

17.00. Беларусь – Швеция

17.00. Венгрия – Дания

19.00. Германия – Катар

21.45. Хорватия – Египет