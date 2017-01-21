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Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира по гандболу http://www.segodnya.ua/img/article/7904/28_main.1484986950.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/28_tn.1484986950.jpg Другие Первую стадию плей-офф команды будут играть два дня

Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира по гандболу

Сегодня, 10:22

Первую стадию плей-офф команды будут играть два дня

Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира по гандболу

На чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который проходит во Франции пришла время плей-офф. Определилсиь все команды, которые сыграют в 1/8 финала.

21 января:

17.00. Норвегия – Македония
19.00. Франция – Исландия
21.45. Россия – Словения
21.45. Бразилия – Испания

22 января:

17.00. Беларусь – Швеция
17.00. Венгрия – Дания
19.00. Германия – Катар
21.45. Хорватия – Египет
гандбол, чемпионат мира

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Источник:

Сегодня|Спорт

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