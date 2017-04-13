Стал известен состав сборной Украины на чемпионат Европы по спортивной гимнастике

Сегодня, 15:02

Соревнования пройдут в румыском городе Клуж-Напока

Лучший гимнаст Украины Олег Верняев. Фото AFP
Лучший гимнаст Украины Олег Верняев. Фото AFP

Стал известен состав сборной Украины на чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который пройдет в Клуж-Напоке (Румыния) 19-23 апреля. Всего в нем примут участие 274 спортсмена.

Как сообщает НОК Украины, украинская сборная уже определилась с составом на европейское первенство. В него вошли:

Женщины: Ангелина Радивилова, Диана Варинская, Валерия Осипова и Яна Федерова.

Мужчины: Олег Верняев, Игорь Радивилов, Владислав Грико, Эдуард Ермаков, Евгений Юденков и Андрей Сеничкин.

Напомним, на Олимпиаде 2016 года в Рио Олег Верняев завоевал "золото" в упражнениях на брусьях и "серебро" в многоборье.
спортивная гимнастика, Чемпионат Европы, НОК Украины, Игорь Радивилов, Олег Верняев

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Источник:

Sport Arena

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