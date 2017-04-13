Стал известен состав сборной Украины на чемпионат Европы по спортивной гимнастике
Соревнования пройдут в румыском городе Клуж-Напока
Стал известен состав сборной Украины на чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который пройдет в Клуж-Напоке (Румыния) 19-23 апреля. Всего в нем примут участие 274 спортсмена.
Как сообщает НОК Украины, украинская сборная уже определилась с составом на европейское первенство. В него вошли:
Женщины: Ангелина Радивилова, Диана Варинская, Валерия Осипова и Яна Федерова.
Мужчины: Олег Верняев, Игорь Радивилов, Владислав Грико, Эдуард Ермаков, Евгений Юденков и Андрей Сеничкин.
Напомним, на Олимпиаде 2016 года в Рио Олег Верняев завоевал "золото" в упражнениях на брусьях и "серебро" в многоборье.
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