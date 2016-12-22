Спортсмен 2016 года в Украине: опрос

На звание лучшего украинского спортсмена по итогам 2016 года по версии "СегодняСпорт" претендуют четверо: боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик, гимнаст Олег Верняев и спортсмен в гребле на каноэ Юрий Чебан.

Василий Ломаченко

В этом году провел два боя. Летом нокаутировал Романа Мартинеса в Нью-Йорке, в ноябре досрочно победил Николаса Уолтерса в Лас-Вегасе. Победа над Мартинесом позволила Василию установить мировой рекорд по скорости завоевания титулов в двух весовых категориях. Ранее украинец владел титулом WBO в полулегком весе, а теперь стал чемпионом во втором полулегком весе. В независимом рейтинге боксеров своей весовой категории Ломаченко занимает первое место.

Александр Усик

В этом году провел два поединка. В сентября впервые стал чемпионом мира на профи-ринге: в Польше победил местного боксера Кшиштофа Гловацкий и завоевал пояс WBO в первом тяжелом весе. Усик побил рекорд легендарного американца Эвандера Холифилда по скорости завоевания чемпионского титула для боксера первого тяжелого веса – он завоевал его уже в 10-м бою на профи-ринге, в то время как Холифилд сделал это в своем 12-м поединке еще в далеком 1986 году. В декабре Александр дебютировал в Америке и защитил свой пояс, нокаутировав Табисо Мчуну. В мировом рейтинге боксеров первого тяжелого веса занимает первое место.

Олег Верняев

Самый успешный украинский спортсмен на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Олег завоевал "золото" на параллельных брусьях и "серебро" в многоборье. Вся украинская сборная завоевала 11 медалей и всего две из них были золотыми.

Юрий Чебан

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро завоевал "золото" на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. В Рио порадовал фанатов патриотической раскраской своего каноэ. Для 30-летнего Чебана эта медаль стала уже третьей олимпийской. В 2008 году в Пекине он завоевал "бронзу" на дистанции 500 метров, в Лондоне в 2012 году – "золото" на дистанции 200 метров.