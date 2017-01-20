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Спортивные хиты уикенда: от биатлона до украинца в чемпионате Турции http://www.segodnya.ua/img/article/7902/45_main.1484924167.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/45_tn.1484924167.jpg Другие Что, где и когда смотреть спортивному болельщику на выходных

Спортивные хиты уикенда: от биатлона до украинца в чемпионате Турции

Сегодня, 17:03

Что, где и когда смотреть спортивному болельщику на выходных

В Италии пройдет этап Кубка мира по биатлону. Фото AFP
В Италии пройдет этап Кубка мира по биатлону. Фото AFP

1. Биатлон. Кубок мира в Италии
ТВ: пт, 15:15, Сб, 14:30, 16:15, вс, 12:00, 15:45, Первый

Этап в Антхольце для многих — последняя репетиция перед чемпионатом мира по биатлону (9-19 февраля). Трасса не очень сложная, но высота 1634 м. "Тяжело тому, кто попадает в акклиматизацию. Бывает, день не бежится, а на следующий чувствуешь себя великолепно", — сказал призер ЧМ-2007 Дериземля. В сезоне на высоте были проблемы с дыханием у Пидгрушной. Сегодня в индивидуалке надеемся на владельца Глобуса-2015 в этом виде, Семенова. На выходных — масс-старты и эстафеты.

2. Хоккей. "Донбасс" едет к "Генералам"
ТВ: пт, 18:45, сб, 17:00, XSPORT

Уступив дома главному конкуренту, "Кременчугу", сегодня "Донбасс" намерен исправиться в игре с "Дженералз". Идущие третьими кременчужане, которые, по словам тренера Пидгурского, в Дружковке стремились сохранить интригу в ЧУ, завтра экзаменуют "Кривбасс".

3. Баскетбол. 1/4 кубка Украины
ТВ: вс, 14:00, XSPORT

В Кубке — время плей-офф. Сегодня играют "Мавпы" и "Днепр", "Николаев" и "Химик". Завтра — "Буди­вельник" и "Запорожье, БИПА и "Кривбасс".

4. Футбол. "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм"
ТВ: сб, 19:15, "Футбол 2"

"Горожанам" нужно реабилитироваться после унижения в минувшем туре от "Эвертона" (0:4). Получится ли? "Шпоры" сейчас в сумасшедшей форме (6 побед подряд в чемпионате), и к тому же за ними и три предыдущие очные встречи.
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5 Футбол. "Горняки" начинают
ТВ: вс, 11:00, "Футбол 1"

Первый спарринг в новом году "Шахтер" проведет в заключительный день испанских сборов. В матче с "Краковией" у "горняков" может дебютировать новичок — форвард Бланко-Лещук.
.
6. Футбол. Наш в Турции
Вс, 18:00

Александр Караваев, открыв в среду в Кубке счет официальным голам за "Фенербахче", может забить и в Суперлиге: в гостях у "канареек" лидер чемпионата "Башакшехир".
чемпионат Англии, чемпионат Турции, Кубок мира по биатлону, УХЛ, чемпионат Украины по баскетболу

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Источник:

Сегодня|Спорт

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